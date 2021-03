Qualifié en quart de finale en domi­nant en deux manches l’Américain Frances Tiafoe (6–4, 6–3), Daniil Medvdev a été inter­rogé sur sa carrière. L’idée était de savoir s’il se voyait rester très long­temps sur le circuit comme ses compa­triotes Kuznetsova ou encore Zvonareva : « Certaines personnes perdent leur moti­va­tion quand ils ont 30 ans. D’autres comme Kuznetsova ou Zvonareva la gardent jusqu’à 40–45 ans. Je ne sais pas ce qui m’ar­ri­vera dans dix ans. J’ai beau­coup de respect pour les joueurs que vous avez nommés. J’ai quelque chose en commun avec Zvonareva . Son premier entraî­neur était le même que le mien, Kryuchkova Ekaterina. Je me souviens que j’avais huit ans et j’ai vu qu’elle était numéro deux mondiale et qu’elle est devenue l’une des joueuses de tennis que j’ad­mi­rais le plus. »