Opposé ce samedi à Andy Murray (17h, heure fran­çaise) pour son entrée en lice en Floride après son revers précoce face à Gaël Monfils en Californie, Daniil Medvedev s’est une nouvelle fois insurgé contre la lenteur des surfaces sur ces deux tour­nois tout en assu­rant qu’il avait beau­coup travaillé pour contrer ce handicap.

« La surface des deux tour­nois est l’une des plus lentes du circuit, cela égalise tout. Lorsque vous affrontez de bons adver­saires, cela peut ne pas être suffi­sant pour bien jouer, donc j’ai travaillé très dur ces jours‐ci pour faire mieux qu’en Californie et j’ai fait quelques ajus­te­ments avec mon entraî­neur. Je ne vais pas dire que les courts sont comme de la terre battue, mais ils sont à mi‐chemin entre la surface dure habi­tuelle et la terre battue. Je ne vais pas partager mes secrets, mais je peux vous assurer que je ferai des chan­ge­ments à partir d’Indian Wells dans mon tennis. »