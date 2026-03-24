Battu dès le troi­sième tour du Masters 1000 de Miami par Francisco Cerundolo, quelques jours après sa finale disputée à Indian Wells face à Jannik Sinner, Daniil Medvedev a semblé accuser le coup physiquement.

Il faut dire que l’en­chaî­ne­ment entre deux tour­nois de ce calibre, et radi­ca­le­ment diffé­rents en termes de condi­tions de jeu, est l’une des choses les plus diffi­ciles à réaliser du calendrier.

Le Russe a d’ailleurs estimé lors de son passage devant la presse après son élimi­na­tion en Floride que le fameux « Sunshine Double » (Indian Wells et Miami) était encore plus diffi­cile à remporter qu’un Grand Chelem.

Daniil Medvedev was asked after his R3 loss to Cerundolo at the @MiamiOpen



Which is harder – winning a grand slam or doing the sunshine double ?



Daniil : “Probably sunshine double is tougher, because a Grand Slam is just one tour­na­ment, but sunshine double is winning 2 in a row” — TennisONE App (@TennisONEApp) March 24, 2026

« Qu’est‐ce qui est plus diffi­cile entre remporter un Grand Chelem ou réussir le Sunshine Double ? Probablement que le Sunshine Double est plus diffi­cile, parce qu’un Grand Chelem ne repré­sente qu’un seul tournoi, mais le Sunshine Double, c’est en gagner deux d’affilée. »