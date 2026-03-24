Battu dès le troisième tour du Masters 1000 de Miami par Francisco Cerundolo, quelques jours après sa finale disputée à Indian Wells face à Jannik Sinner, Daniil Medvedev a semblé accuser le coup physiquement.
Il faut dire que l’enchaînement entre deux tournois de ce calibre, et radicalement différents en termes de conditions de jeu, est l’une des choses les plus difficiles à réaliser du calendrier.
Le Russe a d’ailleurs estimé lors de son passage devant la presse après son élimination en Floride que le fameux « Sunshine Double » (Indian Wells et Miami) était encore plus difficile à remporter qu’un Grand Chelem.
Daniil Medvedev was asked after his R3 loss to Cerundolo at the @MiamiOpen— TennisONE App (@TennisONEApp) March 24, 2026
Which is harder – winning a grand slam or doing the sunshine double ?
Daniil : “Probably sunshine double is tougher, because a Grand Slam is just one tournament, but sunshine double is winning 2 in a row”
« Qu’est‐ce qui est plus difficile entre remporter un Grand Chelem ou réussir le Sunshine Double ? Probablement que le Sunshine Double est plus difficile, parce qu’un Grand Chelem ne représente qu’un seul tournoi, mais le Sunshine Double, c’est en gagner deux d’affilée. »
Publié le mardi 24 mars 2026 à 19:29