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Medvedev : « Remporter ces deux tour­nois est plus diffi­cile que de gagner un Grand Chelem »

Par
Thomas S
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Battu dès le troi­sième tour du Masters 1000 de Miami par Francisco Cerundolo, quelques jours après sa finale disputée à Indian Wells face à Jannik Sinner, Daniil Medvedev a semblé accuser le coup physiquement.

Il faut dire que l’en­chaî­ne­ment entre deux tour­nois de ce calibre, et radi­ca­le­ment diffé­rents en termes de condi­tions de jeu, est l’une des choses les plus diffi­ciles à réaliser du calendrier. 

Le Russe a d’ailleurs estimé lors de son passage devant la presse après son élimi­na­tion en Floride que le fameux « Sunshine Double » (Indian Wells et Miami) était encore plus diffi­cile à remporter qu’un Grand Chelem. 

« Qu’est‐ce qui est plus diffi­cile entre remporter un Grand Chelem ou réussir le Sunshine Double ? Probablement que le Sunshine Double est plus diffi­cile, parce qu’un Grand Chelem ne repré­sente qu’un seul tournoi, mais le Sunshine Double, c’est en gagner deux d’affilée. »

Publié le mardi 24 mars 2026 à 19:29

A propos de l’auteur

Thomas S

Journaliste / Rédacteur chez We Love Tennis.

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