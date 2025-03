Lors d’une table ronde orga­nisée par Lacoste, à laquelle il a parti­cipé avec Grigor Dimitrov, James Blake, Gustavo Kuerten et Juan Martin Del Potro, Daniil Medvedev est revenu sur sa folle célé­bra­tion contre le Français Arthur Fils en quarts de finale du dernier Masters 1000 d’Indian Wells.

Meddy talking about his now iconic Indian Wells cele­bra­tion 🎉 pic.twitter.com/beTbBMerPN