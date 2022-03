Daniil Medvedev n’est plus qu’à un match de reprendre la place de numéro 1 mondial à Novak Djokovic. Pour le moment, il avance tran­quille­ment, sans stress, à en croire ses décla­ra­tions après sa victoire contre Jenson Brooksby. C’est aussi parce qu’il n’a encore jamais été mis en difficulté.

« Pour le moment, je ne ressens aucune pres­sion, ce que je ressens, c’est une moti­va­tion supplé­men­taire pour essayer de réussir. C’est un grand objectif que je veux atteindre. Je savais déjà que si j’at­tei­gnais les demi‐finales, je serais numéro un mondial. C’est formi­dable d’avoir cette oppor­tu­nité. Il ne me reste plus qu’un match et bien sûr la pres­sion peut appa­raître en milieu de match, selon l’évo­lu­tion du score. Si je gagne 5–0, alors non, mais si je suis dans un tie‐break, peut‐être que oui, mais main­te­nant ce but est une moti­va­tion supplé­men­taire », a assuré le Russe qui doit abso­lu­ment battre Hubert Hurkacz en quarts de finale.