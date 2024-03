Avec sa tech­nique peu acadé­mique, son style très défensif et son carac­tère parfois explosif, Daniil Medvedev n’est pas clai­re­ment pas le joueur le plus popu­laire du circuit, surtout si on le compare à Carlos Alcaraz, véri­table chou­chou des fans.

Interrogé à ce sujet en confé­rence de presse avant son entrée en lice sur le Masters 1000 de Miami, le Russe ne semblait pas plus atteint que cela, esti­mant que c’était fina­le­ment normal compte tenu de leur diffé­rence de style de jeu.

« Je pense que c’est le cas dans tous les sports lorsque vous jouez de manière défen­sive, les gens veulent voir les tirs. Dès que Carlos est arrivé sur le circuit, il a gagné beau­coup de fans parce qu’il écrase la balle. Pour moi, le résultat est le plus impor­tant, c’est plus impor­tant que d’être, disons, beau sur le terrain. Quand les joueurs sont capables de varier, c’est à mon avis encore plus beau. »