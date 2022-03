Daniil Medvedev ne vit pas la période de sa carrière la plus proli­fique. Il n’a plus gagné de titre depuis son sacre à l’US Open en septembre dernier.

A Miami, il a l’oc­ca­sion de se donner un nouvel élan avant la saison sur la surface qu’il aime le moins mais où il progresse, la terre battue. Il n’a encore jamais dépassé les quarts en Floride. S’il le fait, il récu­pé­rera la place de numéro 1 mondial à Djokovic. Et s’il peut derrière aller remporter le titre, il mettra fin à une disette d’une demi‐année, ce qui commence à faire beau­coup pour lui.

Car son début de saison est en demi‐teinte. Il s’ima­gi­nait sans doute enchaîner avec un deuxième titre consé­cutif en Grand Chelem, à l’Open d’Australie, surtout en l’ab­sence de Nole. C’est fina­le­ment Rafael Nadal qui l’en a empêché, alors qu’il a mené deux sets à zéro. Ce même Espagnol qui l’a sorti en demies à Acapulco. Daniil n’a pas réussi non plus à passer un cap à Indian Wells, un Masters 1000 qui ne lui réussit pas et où il a été éliminé la semaine dernière au 3e tour contre Gaël Monfils. Le passage sur le trône du tennis mondial l’es­pace de quelques semaines reste sans doute sa plus grosse satis­fac­tion pour le moment en 2022.

Désormais, il doit rebondir car il joue gros à Miami !