Huitième homme à réaliser le Sunshine Double (doublé Indian Wells‐Miami la même année) et treizième joueur à le faire (hommes et femmes confondus) dans l’histoire du tennis, Jannik Sinner est surtout le seul dans l’histoire du tennis à gagner ces deux tournois consécutivement sans concéder le moindre set.
Une performance inédite qui n’a pas forcément d’importance pour l’Italien, dont les propos sont relayés par OA Sport.
« Le fait de ne pas perdre un set n’a pas d’importance, je crois : ce qui compte, c’est de gagner le match, c’est ce qui importe le plus. J’avais certainement à l’esprit que ce sont deux tournois qui m’ont beaucoup manqué l’année dernière, surtout Indian Wells, je dois dire, parce qu’on le vit différemment : on est chez soi, on s’amuse davantage en quelque sorte, parce qu’on fait parfois des choses différentes, on joue au golf, on se sent plus libre. Ici, c’est complètement différent, mais je sentais que c’était un tournoi qui m’avait manqué. C’est donc spécial. Chaque tournoi, chaque titre est différent et spécial à sa manière. »
📊 Les plus longues séries de sets remportés en Masters 1000 depuis 1990 :— Jeu, Set et Maths (@JeuSetMaths) March 30, 2026
🇮🇹 Jannik Sinner : 34 ⬆️
🇷🇸 Novak Djokovic : 24
🇪🇸 Carlos Alcaraz : 21
🇪🇸 Albert Costa : 20
🇬🇧 Andy Murray : 20
🇪🇸 Rafael Nadal : 20
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Et si l’on remonte plus loin, avec la statistique ci‐dessus, l’actuel numéro 2 mondial reste sur une série de 34 sets remportés avec trois titres au compteur (Paris, Indian Wells, Miami).
Publié le lundi 30 mars 2026 à 12:28