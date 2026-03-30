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Même Federer, Nadal et Djokovic ne l’ont jamais fait : « Je crois que ça n’a pas d’im­por­tance », réagit Sinner après son exploit inédit

Par
Baptiste Mulatier
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Huitième homme à réaliser le Sunshine Double (doublé Indian Wells‐Miami la même année) et trei­zième joueur à le faire (hommes et femmes confondus) dans l’his­toire du tennis, Jannik Sinner est surtout le seul dans l’his­toire du tennis à gagner ces deux tour­nois consé­cu­ti­ve­ment sans concéder le moindre set. 

Une perfor­mance inédite qui n’a pas forcé­ment d’im­por­tance pour l’Italien, dont les propos sont relayés par OA Sport.

« Le fait de ne pas perdre un set n’a pas d’importance, je crois : ce qui compte, c’est de gagner le match, c’est ce qui importe le plus. J’avais certai­ne­ment à l’esprit que ce sont deux tour­nois qui m’ont beau­coup manqué l’année dernière, surtout Indian Wells, je dois dire, parce qu’on le vit diffé­rem­ment : on est chez soi, on s’amuse davan­tage en quelque sorte, parce qu’on fait parfois des choses diffé­rentes, on joue au golf, on se sent plus libre. Ici, c’est complè­te­ment diffé­rent, mais je sentais que c’était un tournoi qui m’avait manqué. C’est donc spécial. Chaque tournoi, chaque titre est diffé­rent et spécial à sa manière. »

Et si l’on remonte plus loin, avec la statis­tique ci‐dessus, l’ac­tuel numéro 2 mondial reste sur une série de 34 sets remportés avec trois titres au comp­teur (Paris, Indian Wells, Miami). 

Publié le lundi 30 mars 2026 à 12:28

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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