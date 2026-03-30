Huitième homme à réaliser le Sunshine Double (doublé Indian Wells‐Miami la même année) et trei­zième joueur à le faire (hommes et femmes confondus) dans l’his­toire du tennis, Jannik Sinner est surtout le seul dans l’his­toire du tennis à gagner ces deux tour­nois consé­cu­ti­ve­ment sans concéder le moindre set.

Une perfor­mance inédite qui n’a pas forcé­ment d’im­por­tance pour l’Italien, dont les propos sont relayés par OA Sport.

« Le fait de ne pas perdre un set n’a pas d’importance, je crois : ce qui compte, c’est de gagner le match, c’est ce qui importe le plus. J’avais certai­ne­ment à l’esprit que ce sont deux tour­nois qui m’ont beau­coup manqué l’année dernière, surtout Indian Wells, je dois dire, parce qu’on le vit diffé­rem­ment : on est chez soi, on s’amuse davan­tage en quelque sorte, parce qu’on fait parfois des choses diffé­rentes, on joue au golf, on se sent plus libre. Ici, c’est complè­te­ment diffé­rent, mais je sentais que c’était un tournoi qui m’avait manqué. C’est donc spécial. Chaque tournoi, chaque titre est diffé­rent et spécial à sa manière. »

📊 Les plus longues séries de sets remportés en Masters 1000 depuis 1990 :

🇮🇹 Jannik Sinner : 34 ⬆️

🇷🇸 Novak Djokovic : 24

🇪🇸 Carlos Alcaraz : 21

🇪🇸 Albert Costa : 20

🇬🇧 Andy Murray : 20

🇪🇸 Rafael Nadal : 20



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Et si l’on remonte plus loin, avec la statis­tique ci‐dessus, l’ac­tuel numéro 2 mondial reste sur une série de 34 sets remportés avec trois titres au comp­teur (Paris, Indian Wells, Miami).