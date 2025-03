À seule­ment 19 ans, Jakub Mensik a remporté son premier titre sur le circuit prin­cipal en battant Novak Djokovic en finale du Masters 1000 de Miami. Il pouvait diffi­ci­le­ment rêver mieux.

« Je commence à réaliser à quel point c’est dingue tout ce qui s’est passé en deux semaines. Et gagner contre Novak, sur deux jeux déci­sifs, ça semble juste incroyable. Je le regar­dais jouer quand j’étais plus petit, c’est grâce à Novak que j’ai commencé le tennis, alors le battre en finale d’un tournoi… Je rêvais de remporter un titre ATP, ça rend les choses encore plus belles. Je vis juste le moment, je vis juste mon rêve », a déclaré le jeune tchèque dans des propos relayés par L’Equipe.