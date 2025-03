Depuis qu’il est devenu un vrai espoir du tennis mondial, Jakub a souvent expliqué qu’il était un « fan » de Nole.

En se quali­fiant pour la finale de Miami, il est donc entrain de réaliser un nouveau rêve même s’il a déjà connu ce défi à Shanghai en 2024. Cette fois, ce sera forcé­ment diffé­rent car l’émo­tion sera peut‐être moins présente.

« C’est grâce à lui que j’ai commencé à jouer au tennis. Quand j’étais jeune et que je commen­çais à jouer au tennis, il était déjà au sommet. Je me suis dit : « Wow, il est vrai­ment bon ». Il a gagné beau­coup de tour­nois du Grand Chelem. Et main­te­nant, à 19 ans, alors qu’il joue encore, j’ai la chance de pouvoir l’af­fronter. Bien sûr, quand j’ai commencé à jouer, je n’avais qu’un seul souhait : jouer contre lui. Je suis donc très heureux que ce souhait se soit réalisé »