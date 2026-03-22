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Mensik : « Comme je luttais contre un virus, je me suis senti bien à aucun moment. Mon manque de prépa­ra­tion s’est fait sentir »

Par
Jean Muller
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Tenant du titre à Miami, Jakub Mensik a tremblé pour son entrée en lice contre Adam Walton, mais n’a pas rompu. À contre temps sur certaines séquences, le 13e joueur mondial a fina­le­ment pris le meilleur sur l’Australien (6−3, 2–6, 4–6). Conscient de ses diffi­cultés pour s’im­poser, le Tchèque a célébré d’un poing rageur au terme du match.

Interrogé sur sa pres­ta­tion, le joueur de 20 ans a apporté des éléments de réponse sur son manque d’ex­plo­si­vité sur le court. 

« Comme je luttais contre un virus, je me suis senti bien à aucun moment. Mon manque de prépa­ra­tion s’est fait sentir. Le plus impor­tant, c’est que je ne me suis pas laissé influencer par les facteurs exté­rieurs qui m’af­fec­taient, notam­ment en ce qui concerne le titre de l’année dernière. Je suis donc content d’avoir géré cela avant tout sur le plan mental, puis sur le plan physique. J’espère que mon prochain match se passera mieux », a commenté Mensik, dans des propos relayés par Punto de Break.

Publié le dimanche 22 mars 2026 à 09:49

A propos de l’auteur

Jean Muller

Jean Muller est un passionné de tennis depuis sa tendre enfance. Il a appris son métier de jour­na­liste en tant que pigiste pour divers médias de presse écrite, presse régio­nale et presse natio­nale, sites internet de sports. Il a intégré la rédactio, de Welovetennis.fr et Welovetennis Magazine en 2020.

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