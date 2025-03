C’est un sacré défi qui attend ce soir le joueur tchèque.

Fan absolu de Djokovic qui l’a d’ailleurs aidé dans sa carrière, Jakub devra oublier le contexte pour tenter d’aller cher­cher le plus gros tire de sa carrière en domi­nant son idole de toujours.

Conscient de tout cela, il s’est mis dans un mode complè­te­ment diffé­rent de celui à Shanghaï en 2024 où il affron­tait pour la première fois le Serbe.

« Jouer contre lui ma plus grosse finale, c’est quelque chose d’in­croyable. On s’est affronté à Shanghaï mais cette fois c’est tota­le­ment diffé­rent. J’était nerveux là‐bas et je ne dis pas que je le serai pas mais surtout je n’avais pas su gérer cette nervo­sité. A Shanghaï, j’étais plus sur le court pour profiter de l’ex­pé­rience. Là, je suis ici pour gagner. Je pense que lors de ces derniers mois, j’ai grandi mentalement »