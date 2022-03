Voilà qui devrait ravir les spec­ta­teurs du Masters 1000 de Miami : les wild‐cards ont été déli­vrés à des grands noms du tennis. En effet, Andy Murray, Naomi Osaka, Nick Kyrgios et Sofia Kenin ont béné­ficié des précieux sésames.

Le Britannique et l’Australien ont déjà fait leurs preuves dans le tournoi flori­dien, le premier fut titré à deux reprises (2009 et 2013) et le second rallia les demi‐finales en 2016 et en 2017. De son côté, Naomi Osaka a disputé les quarts de finale en 2021, alors que l’Américaine n’a jamais dépassé le troi­sième tour.