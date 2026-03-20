Invité par les organisateurs du Masters 1000 de Miami, le grand espoir du tennis français Moïse Kouame a frappé un grand coup.
Après sa première victoire sur le grand circuit, acquise dans la douleur face au qualifié américain Zachary Svajda (96e mondial), le joueur de 17 ans a révélé avoir reçu un message de Novak Djokovic. Il en a dit un peu plus dans des propos rapportés par L’Equipe.
« Je n’ai lu qu’un seul message pour le moment. C’est d’une personne vraiment spéciale pour moi. C’est mon idole, Novak Djokovic. Il m’a envoyé un message très sympa. Je ne sais pas comment je vais répondre, mais je prendrai du temps pour chercher ! J’espère pouvoir le rencontrer. Peut‐être un jour, ce sera mon rêve. »
Dès ce vendredi au deuxième tour (19h30, heure française), Kouame va défier le 22e joueur mondial, Jiri Lehecka.
Publié le vendredi 20 mars 2026 à 14:55