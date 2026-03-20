Invité par les orga­ni­sa­teurs du Masters 1000 de Miami, le grand espoir du tennis fran­çais Moïse Kouame a frappé un grand coup.

Après sa première victoire sur le grand circuit, acquise dans la douleur face au qualifié améri­cain Zachary Svajda (96e mondial), le joueur de 17 ans a révélé avoir reçu un message de Novak Djokovic. Il en a dit un peu plus dans des propos rapportés par L’Equipe.

« Je n’ai lu qu’un seul message pour le moment. C’est d’une personne vrai­ment spéciale pour moi. C’est mon idole, Novak Djokovic. Il m’a envoyé un message très sympa. Je ne sais pas comment je vais répondre, mais je pren­drai du temps pour cher­cher ! J’espère pouvoir le rencon­trer. Peut‐être un jour, ce sera mon rêve. »

Dès ce vendredi au deuxième tour (19h30, heure fran­çaise), Kouame va défier le 22e joueur mondial, Jiri Lehecka.