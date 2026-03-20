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Moïse Kouame, après avoir reçu un message de Novak Djokovic : « J’ai un rêve »

Par
Baptiste Mulatier
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Invité par les orga­ni­sa­teurs du Masters 1000 de Miami, le grand espoir du tennis fran­çais Moïse Kouame a frappé un grand coup. 

Après sa première victoire sur le grand circuit, acquise dans la douleur face au qualifié améri­cain Zachary Svajda (96e mondial), le joueur de 17 ans a révélé avoir reçu un message de Novak Djokovic. Il en a dit un peu plus dans des propos rapportés par L’Equipe.

« Je n’ai lu qu’un seul message pour le moment. C’est d’une personne vrai­ment spéciale pour moi. C’est mon idole, Novak Djokovic. Il m’a envoyé un message très sympa. Je ne sais pas comment je vais répondre, mais je pren­drai du temps pour cher­cher ! J’espère pouvoir le rencon­trer. Peut‐être un jour, ce sera mon rêve. »

Dès ce vendredi au deuxième tour (19h30, heure fran­çaise), Kouame va défier le 22e joueur mondial, Jiri Lehecka. 

Publié le vendredi 20 mars 2026 à 14:55

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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