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Moïse Kouamé, après sa première victoire sur le circuit prin­cipal : « J’ai un petit secret. Après le match, Novak Djokovic m’a envoyé un message. Je suis telle­ment nerveux. Je ne sais pas quoi répondre »

Par
Jean Muller
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Vainqueur du premier match de sa carrière sur le circuit prin­cipal, ce jeudi au premier tour du Masters 1000 de Miami, le jeune Français de 17 ans, Moïse Kouamé, a eu les honneurs du plateau de Tennis Channel. Il en a profité pour livrer un secret qui va sûre­ment faire le tour du monde.

« J’ai un petit secret. Après la victoire, Novak m’a envoyé un message. Je ne sais pas quoi répondre. Je suis vrai­ment telle­ment nerveux en ce moment. Je ne sais pas si je vais répondre. Vous pour­riez peut‐être me donner des conseils…« 

Steve Weissman (jour­na­liste de Tennis Channel) : « Je commen­ce­rais par ‘Merci. J’apprécie vrai­ment’. Qu’est-ce qu’il t’a écrit ?« 

Kouamé : « Il m’a écrit quelque chose comme ‘Gros match aujourd’hui. Félicitations. J’espère que tu iras loin dans le tournoi.’ Quelque chose dans ce genre. Mais ouais… ‘Merci Novak. Non, merci mon idole ?’ Non je ne sais pas… »

Publié le jeudi 19 mars 2026 à 21:20

A propos de l’auteur

Jean Muller

Jean Muller est un passionné de tennis depuis sa tendre enfance. Il a appris son métier de jour­na­liste en tant que pigiste pour divers médias de presse écrite, presse régio­nale et presse natio­nale, sites internet de sports. Il a intégré la rédactio, de Welovetennis.fr et Welovetennis Magazine en 2020.

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