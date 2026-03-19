Moïse Kouamé vient peut‐être d’écrire les premières lignes d’une fabu­leuse histoire.

Vainqueur à seule­ment 17 ans du premier match de sa jeune carrière sur le circuit prin­cipal, ce jeudi sur le Masters 1000 de Miami, le Français est ainsi devenu le plus jeune, depuis Rafael Nadal en 2033, à remporter un match dans cette caté­gorie de tournoi.

Moïse Kouamé :

Première victoire sur le circuit ATP ✅

Première victoire en Masters 1000 ✅

Première victoire contre un Top 100 ✅

Plus jeune joueur depuis Nadal en 2003 à gagner un match en Masters 1000 ✅

Et victoire en étant diminué physi­que­ment ✅pic.twitter.com/fPhOagHof0 — Tennis Legend (@TennisLegende) March 19, 2026

Un premier accom­plis­se­ment révé­la­teur de l’im­mense préco­cité du protégé de Richard Gasquet, qui tentera de marquer encore un peu plus l’his­toire au prochain tour face au 22e joueur mondial Jiri Lehecka.