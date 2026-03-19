Moïse Kouamé vient peut‐être d’écrire les premières lignes d’une fabuleuse histoire.
Vainqueur à seulement 17 ans du premier match de sa jeune carrière sur le circuit principal, ce jeudi sur le Masters 1000 de Miami, le Français est ainsi devenu le plus jeune, depuis Rafael Nadal en 2033, à remporter un match dans cette catégorie de tournoi.
Moïse Kouamé :— Tennis Legend (@TennisLegende) March 19, 2026
Première victoire sur le circuit ATP ✅
Première victoire en Masters 1000 ✅
Première victoire contre un Top 100 ✅
Plus jeune joueur depuis Nadal en 2003 à gagner un match en Masters 1000 ✅
Et victoire en étant diminué physiquement ✅pic.twitter.com/fPhOagHof0
Un premier accomplissement révélateur de l’immense précocité du protégé de Richard Gasquet, qui tentera de marquer encore un peu plus l’histoire au prochain tour face au 22e joueur mondial Jiri Lehecka.
Publié le jeudi 19 mars 2026 à 18:10