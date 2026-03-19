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Moïse Kouamé et Rafael Nadal, même combat !

Par
Thomas S
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Moïse Kouamé vient peut‐être d’écrire les premières lignes d’une fabu­leuse histoire.

Vainqueur à seule­ment 17 ans du premier match de sa jeune carrière sur le circuit prin­cipal, ce jeudi sur le Masters 1000 de Miami, le Français est ainsi devenu le plus jeune, depuis Rafael Nadal en 2033, à remporter un match dans cette caté­gorie de tournoi. 

Un premier accom­plis­se­ment révé­la­teur de l’im­mense préco­cité du protégé de Richard Gasquet, qui tentera de marquer encore un peu plus l’his­toire au prochain tour face au 22e joueur mondial Jiri Lehecka. 

Publié le jeudi 19 mars 2026 à 18:10

A propos de l’auteur

Thomas S

Journaliste / Rédacteur chez We Love Tennis.

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