Après un début de tournoi flam­boyant, Gaël Monfils a connu un huitième de finale bien plus labo­rieux ce mardi à Miami. Opposé à Sebastian Korda, le Français s’est incliné en trois sets (6−4, 2–6, 6–4) à l’issue d’un match marqué par une inter­rup­tion de plus de quatre heures en raison de la pluie.

Dans des propos rapportés par L’Equipe, le joueur de 38 ans a expliqué l’im­bro­glio au moment du retour des joueurs sur le court, à 4–3 en faveur de son adver­saire qui était parvenu à breaker juste avant que la pluie ne rende le court impraticable.

« En fait quand on marchait, il y avait de l’eau qui remon­tait, on voyait la trace de la semelle. Ça ne se voyait pas des tribunes, forcé­ment, mais j’ai demandé s’ils étaient sûrs que c’était bon. Eux‐mêmes m’ont dit que c’était mouillé et dange­reux. C’est pour ça qu’on testait en marchant. Avant même qu’on ne revienne sur le court, ils le savaient. Moi, j’at­ten­dais, ça ne me déran­geait pas de reprendre si c’était jouable. »