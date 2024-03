Après un excellent parcours à Indian Wells où il n’a été stoppé qu’en huitièmes de finale par Casper Ruud après s’être notam­ment offert Hubert Hurkacz et Cameron Norrie, Gaël Monfils espère briller aussi à Miami. Il a déjà passé l’obs­tacle Dusan Lajovic (52e) au premier tour : 7–6(5), 6–4, en 1h34.

Dans des propos rapportés par L’Equipe, le Français de 37 ans, 47e mondial cette semaine, évoque sa forme actuelle.

« À Montpellier, il me manquait des sensa­tions. Mais c’est pour ça qu’on s’en­traîne. Comme c’est la fin de ma carrière (rire), j’es­saie d’être super trans­pa­rent, de montrer tout ce que je fais. Et je montre aussi que j’en chie. À Montpellier, je le disais clai­re­ment. Mais après, j’ar­rive quasi­ment en finale d’un autre tournoi (demi‐finales à Doha). Mais c’est parce qu’on taffe. On essaie d’y croire. J’ai un peu de réus­site sur certains matches, il y a des hauts et des bas. J’essaie d’y croire, tout simple­ment. Pour l’ins­tant, je me sens un peu mieux et je le prends. En fin d’année dernière, je me sentais bien. Mais au début de cette année, ce n’était pas comme je voulais. Je n’étais pas aussi bien pour Auckland ou l’Open d’Australie. Ça met un peu de temps, mais on y arrive. Mon objectif est de hausser mon niveau moyen. Et pour cela, c’est impor­tant de jouer chaque semaine. L’air de rien, j’ai joué presque toutes les semaines depuis le début de l’année. »