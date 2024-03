Carlos Alcaraz’ possible path to the Miami Open title :



R1 – Bye



R2 – Vukic / Carballes Baena



R3 – Monfils / Coric



R4 – Shelton / Musetti



QF – Dimitrov / Hurkacz / Korda / Mannarino



SF – Zverev / Rune / de Minaur / Khachanov



F – Sinner / Medvedev / Ruud / Tsitsipas /… pic.twitter.com/FaKhTRlhq8