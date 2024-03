Avant de défier Carlos Alcaraz au troi­sième tour du Masters 1000 de Miami, Gaël Monfils a comparé pour Tennis Majors sa situa­tion actuelle avec celle d’il y a un an. Et le Français de 37 ans fait passer un message à ses détracteurs.

« Il y a un an, j’arrivais à peine marcher, c’était horrible. Je n’ai pas commencé à pouvoir tirer vrai­ment pendant les séances avant l’été. Mais au‐delà de ça, j’en avais surtout ras‐le‐bol d’entendre les gens parler. ‘Est‐ce que n’est pas l’année de trop ?’ Andy Murray l’a dit : c’est chiant de se voir demander ‘Tu arrêtes quand ?’. J’ai réussi à en faire abstrac­tion. Oui j’ai un certain âge. Mais j’ai le droit d’être moins fort, de l’accepter et de travailler pour provo­quer la réus­site et la confiance. »