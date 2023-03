Alors qu’il dispu­tait son troi­sième match seule­ment depuis son retour (il a perdu les deux premiers, à Indian Wells contre Thompson, et à Phoenix contre Shevchenko) après une longue absence de sept mois, Gaël Monfils a été contraint d’aban­donner à seule­ment 3–3 dans le premier set contre Ugo Humbert au 1er tour du Masters 1000 de Miami. Le Parisien a expliqué avoir ressenti une « décharge » dans le poignet droit. Et sa décep­tion était presque aussi grande que son inquiétude…

Oh Gael 💔



In visible pain in his wrist, @Gael_Monfils retires at 3–3 in the first set vs coun­tryman Humbert#MiamiOpen pic.twitter.com/m0ErQXGcXn — Tennis TV (@TennisTV) March 22, 2023

« Je me suis fait mal, je suis défait, je vais rentrer faire des examens et, de là, je vais avoir un trai­te­ment. Si ça se trouve c’est deux semaines, six ou plus, je n’en sais rien. J’espère le moins possible. Je n’ai pas de réus­site de me refaire mal mais je le prends sur moi, ça doit venir de quelque chose que je ne fais pas forcé­ment bien. Je ne le souhaite pas, mais si on me dit que je me suis cassé le poignet et que j’en ai pour neuf mois, bah oui là tu penses à des trucs… Mais je ne crois pas en avoir pour neuf mois d’arrêt », a glissé le joueur de 36 ans (aujourd’hui 280e mondial) dans des propos rapportés par L’Equipe.