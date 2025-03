Face à Munar qui avait confirmé qu’il était dans une grande forme en étrillant Daniil Medvedev, Gaël a élec­trisé la nuit floridienne.

Peu importe les super­la­tifs, il a encore confirmé son immense talent et surtout sa passion pour ce sport qui est toute sa vie. Le Tricolore s’im­pose en trois manches au tie‐break du 3ème set dans une ambiance de dingue : 7–5, 5–7, 7–6 (1).

Gael Monfils’ reac­tion after beco­ming the oldest man in history to reach the Round of 16 in Miami.



The crowd ERUPTS.



38 years young.



One of the grea­test enter­tai­ners I can recall seeing in any sport, in any arena.



Inject this into my veins. 🥹



🇫🇷❤️



pic.twitter.com/PwR0pJvSBg