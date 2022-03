Battu à la surprise géné­rale par Francisco Cerundolo dès son deuxième match en Floride, Gaël Monfils veut en tirer des ensei­gne­ments. Fatigué, il se dit qu’il aurait peut‐être dû faire l’im­passe sur l’un des deux Masters 1000 améri­cains, Indian Wells ou Miami, à la manière d’un Rafael Nadal.

« Je me suis dit avec mon agent que ce que Rafa fait c’est super intel­li­gent. Peut‐être qu’il faut n’en jouer qu’un seul parce que là, la tournée était longue, il faut toujours se main­tenir, ça commence à être un peu dur quand même. J’espère être physi­que­ment en forme l’année prochaine et jouer les deux mais je garderai en tête cette idée de n’en faire qu’un sur les deux en 2023 et de bâtir un calen­drier diffé­rent », a avoué à L’Equipe la Monf’, qui découvre la néces­sité de gérer son calen­drier à 35 ans. Il n’est jamais trop tard !