Grâce à sa victoire contre le 59e mondial Fabian Marozsan au premier tour du Masters 1000 de Miami (6−3, 3–6, 6–4), Gaël Monfils est devenu à 38 ans et 199 jours le deuxième homme le plus âgé à remporter un match dans le tournoi après Jimmy Connors (39 ans en 1992).

Roger Federer avait lui remporté le pres­ti­gieux tournoi flori­dien en 2019, alors qu’il avait 37 ans et demi. Il s’agit de sa dernière appa­ri­tion sur le court à Miami.

« Il a eu des passages où il jouait vrai­ment très vite. Surtout en coup droit, il a pris beau­coup de risques. Moi, je devais bien tenir ma ligne pour essayer de le faire un peu douter. Jouer un peu plus long et plus fort. Je suis content de m’en être sorti », a réagi le Français au micro de l’ATP après sa victoire.

📊 Les joueurs les plus âgés au moment de remporter un match à Miami (1990−2025) :

▪️ Connors 🇺🇸 : 39 ans et 190 jours (1992)

🆕 Monfils 🇫🇷 : 38 ans et 199 jours (2025)

▪️ Connors 🇺🇸 : 38 ans et 192 jours (1991)

▪️ Karlovic 🇭🇷 : 38 ans et 19 jours (2017)pic.twitter.com/E00YmAwnoY — Jeu, Set et Maths (@JeuSetMaths) March 19, 2025

Au deuxième tour, Monfils affron­tera le 27e joueur mondial, Jiri Lehecka.