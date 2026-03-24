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Moutet, après sa défaite contre Sinner : « Je n’ai même pas envie de dire que je n’ai pas été assez bon, c’est juste que mon niveau de jeu ne me permet pas de battre ce genre de joueur pour le moment »

Par
Baptiste Mulatier
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S’il avait mené d’un set et d’un break contre Jannik Sinner à Roland‐Garros en 2024, avant de s’in­cliner en quatre manches, Corentin Moutet n’a pas pu inquiéter l’Italien pour leur deuxième affrontement. 

Battu après 1h12 de jeu (6−1, 6–4) au troi­sième tour du Masters 1000 de Miami, le Français a dressé clair et lucide au micro de L’Equipe après sa défaite. 

« Il y a peu d’es­pace contre Jannik, donc c’est impor­tant de faire un bon début, ce qui n’a pas été le cas. Après c’est compliqué quand il prend les devants, c’est toujours plus dur. J’ai mieux joué au deuxième set, j’ai essayé du début à la fin de trouver des solu­tions, d’es­sayer d’aug­menter mon niveau de jeu et je n’ai pas réussi. J’ai perdu logi­que­ment au regard de la pres­ta­tion. Je n’ai même pas envie de dire que je n’ai pas été assez bon, parce que j’ai fait mon maximum, c’est juste que mon niveau de jeu ne me permet pas de battre ce genre de joueur pour le moment. Il faut juste l’ad­mettre et retourner s’en­traîner, tout simple­ment », a reconnu le 33e joueur mondial. 

Publié le mardi 24 mars 2026 à 09:22

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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