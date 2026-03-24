S’il avait mené d’un set et d’un break contre Jannik Sinner à Roland‐Garros en 2024, avant de s’in­cliner en quatre manches, Corentin Moutet n’a pas pu inquiéter l’Italien pour leur deuxième affrontement.

Battu après 1h12 de jeu (6−1, 6–4) au troi­sième tour du Masters 1000 de Miami, le Français a dressé clair et lucide au micro de L’Equipe après sa défaite.

« Il y a peu d’es­pace contre Jannik, donc c’est impor­tant de faire un bon début, ce qui n’a pas été le cas. Après c’est compliqué quand il prend les devants, c’est toujours plus dur. J’ai mieux joué au deuxième set, j’ai essayé du début à la fin de trouver des solu­tions, d’es­sayer d’aug­menter mon niveau de jeu et je n’ai pas réussi. J’ai perdu logi­que­ment au regard de la pres­ta­tion. Je n’ai même pas envie de dire que je n’ai pas été assez bon, parce que j’ai fait mon maximum, c’est juste que mon niveau de jeu ne me permet pas de battre ce genre de joueur pour le moment. Il faut juste l’ad­mettre et retourner s’en­traîner, tout simple­ment », a reconnu le 33e joueur mondial.