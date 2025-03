Le Français Corentin Moutet figure dans la liste des joueurs soute­nant publi­que­ment la déci­sion de la PTPA (l’association des joueurs co‐fondée par Novak Djokovic en 2019) d’at­ta­quer en justice l’ATP, la WTA, l’ITF et l’ITIA.

Dans des propos rapportés par L’Equipe après sa victoire contre le qualifie belge Alexander Blockx (7−6, 6–4) au premier tour du Masters 1000 de Miami, le 76e mondial a expliqué cette prise de position.

« Je pense qu’il y a beau­coup, beau­coup de joueurs qui soutiennent mais qu’il y a peu de joueurs, je pense pour des ques­tions d’in­térêt, qui ont envie que leur nom soit public. Moi, ils m’ont demandé si mon nom pouvait être cité, je leur ai dit qu’é­vi­dem­ment. Je n’ai pas peur, je trouve qu’il y a beau­coup de choses qui sont inad­mis­sibles dans ce qui se passe. Ça ne veut pas dire qu’on n’est pas chan­ceux, on a une belle vie, ça c’est certain. Mais je pense qu’il y a beau­coup de choses dans ce système‐là qui doivent être chan­gées, donc c’est impor­tant qu’on ait une asso­cia­tion, en plus soutenue par le meilleur joueur de l’his­toire (Novak Djokovic). C’est vrai­ment quelque chose qui a du sens pour moi. Je ne suis pas frileux. Si on peut donner du soutien aux joueurs, à ceux qui sont dans le besoin, qui sont moins bien classés, si on peut faire bouger les choses, je suis toujours pour. »