Andy Murray ne voulait pas manquer cette occa­sion. Grâce à sa victoire contre Federico Delbonis (7–6[4], 6–1), le Britannique va pouvoir défier Daniil Medvedev. Avant de zapper la saison sur terre battue et de préparer Wimbledon avec Ivan Lendl, il se réjouit d’af­fronter le tout récent numéro 1 mondial, rede­venu numéro 2.

« Je veux vrai­ment l’af­fronter car après ce tournoi, je prévois de faire un long bloc d’en­traî­ne­ment, donc un match comme celui‐ci va me donner une idée claire sur mon niveau de jeu et sur les aspects que je dois le plus améliorer. C’est un énorme défi et un très bon test pour moi », a assuré Murray en confé­rence de presse.

La dernière fois qu’il a fait face à un top 3, c’était à l’US Open, fin août 2021, contre Stefanos Tsitsipas. Il avait perdu en cinq sets.