Les wild‐cards pour le Masters 1000 de Miami (du 24 avril au 4 mars) viennent de tomber. Sans surprise, le double vain­queur du tournoi en 2009 et 2013, Andy Murray, a reçu son invi­ta­tion. En revanche, le nom d’Hugo Gaston sur la liste des invités peut surprendre et c’est une excel­lente nouvelle pour le Toulousain qui va pouvoir se mesurer aux tous meilleurs joueurs du monde sur une surface dur et réputée rapide. À noter la présence du jeune espa­gnol Carlos Alcaraz qui n’en finit plus d’ac­cu­muler les wild‐cards après Acapulco et Madrid.