Lorenzo Musetti est sur un petit nuage ces dernières semaines. Demi‐finaliste à Acapulco après avoir notam­ment éliminé Schwartzman et Dimitrov, l’Italien s’est qualifié ce jeudi pour le deuxième tour du Masters 1000 de Miami où il affron­tera un certain Benoît Paire. Avant ce duel tant attendu par les fans, le nouveau 94e mondial s’est confié sur son futur adversaire.

« C’est un gars vrai­ment sympa et un joueur fantas­tique. Il a connu beau­coup de hauts et de bas dans sa carrière, mais je pense qu’il joue un tennis incroyable. Ce sera vrai­ment diffi­cile, mais ce sera certai­ne­ment amusant et une expé­rience formi­dable », a déclaré un Musetti très cordial.