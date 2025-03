S’il a vécu un début de saison compliqué, avec son abandon forcé en demi‐finales de l’Open d’Australie contre Alexander Zverev, et ses deux défaites d’en­trée à Doha et Indian Wells, Novak Djokovic retrouve des couleurs à Miami. Il a déjà récu­péré deux records qui appar­te­naient à ses plus grands rivaux, Rafael Nadal et Roger Federer.

Après avoir dépassé Rafael Nadal au nombre de matchs remportés en Masters 1000, le Serbe est devenu à 37 ans et 10 mois le joueur le plus âgé à se quali­fier en demi‐finales d’un tournoi de cette caté­gorie, devant Roger Federer (37 ans et 7 mois lors de sa dernière demie en Masters 1000).

Mené 2–5 dans la deuxième manche contre Sebastian Korda, Djokovic a élevé le niveau et fait marcher sa force mentale pour s’im­poser en deux sets, 6–3, 7–6(4), et se retrouver à deux matchs d’un 100e titre en carrière.

Novak Djokovic 🇷🇸 se convirtió en el semi­fi­na­lista de mayor edad en la historia de los Masters 1000. Lo logró en Miami con 37 años y 10 meses. Rompió la marca de Roger Federer, quien también lo había conse­guido en Miami (37 años y 7 meses).pic.twitter.com/p091Jauqso — VSports Team (@VSportsTM) March 27, 2025

Pour une place en finale, l’homme aux 24 titres du Grand Chelem retrou­vera Grigor Dimitrov, au bord du malaise après sa victoire contre Francisco Cerundolo mercredi. Il mène 12–1 dans ses face‐à‐face avec le Bulgare.