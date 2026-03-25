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Nadal sur Alcaraz, battu dès le troi­sième tour : « Il vient de remporter l’Open d’Australie, il a sept titres du Grand Chelem et il est numéro un mondial… Quoi, il va gagner tous les matchs de la saison ? »

Par
Baptiste Mulatier
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Encore invaincu en 2026 avant sa demi‐finale perdue contre Daniil Medvedev à Indian Wells, Carlos Alcaraz a subi face à Sebastian Korda (36e mondial) dès le troi­sième tour à Miami sa deuxième défaite de la saison (6−3, 5–7, 6–4).

De quoi s’in­quiéter pour le numéro 1 mondial ? Absolument pas selon… Rafael Nadal, qui a pris la défense de son jeune compa­triote au micro de plusieurs médias espagnols. 

« On ne va pas s’in­quiéter pour deux défaites. Ça n’a aucun sens. Il vient de remporter l’Open d’Australie, il a sept titres du Grand Chelem et il est numéro un mondial… Quoi, il va gagner tous les matchs de l’année ? Eh bien non, ça n’ar­ri­vera pas. Il offre au sport espa­gnol une série de succès qu’il était diffi­cile d’imaginer il y a vingt ou trente ans. On ne peut pas lui en demander plus que ce qu’il donne. Peu importe le succès ou la bonne passe que l’on traverse, tout le monde a le droit d’avoir un jour où l’on est frustré ou fatigué. C’est tout à fait normal. On peut tous avoir un jour où les choses ne se passent pas bien, parce qu’on est plus fatigué que d’habitude. C’est tout à fait respec­table et, du point de vue d’un autre sportif, encore plus compréhensible. »

Une décla­ra­tion qui ne devrait pas laisser Alcaraz insensible. 

Publié le mercredi 25 mars 2026 à 08:16

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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