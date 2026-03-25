Encore invaincu en 2026 avant sa demi‐finale perdue contre Daniil Medvedev à Indian Wells, Carlos Alcaraz a subi face à Sebastian Korda (36e mondial) dès le troi­sième tour à Miami sa deuxième défaite de la saison (6−3, 5–7, 6–4).

De quoi s’in­quiéter pour le numéro 1 mondial ? Absolument pas selon… Rafael Nadal, qui a pris la défense de son jeune compa­triote au micro de plusieurs médias espagnols.

« On ne va pas s’in­quiéter pour deux défaites. Ça n’a aucun sens. Il vient de remporter l’Open d’Australie, il a sept titres du Grand Chelem et il est numéro un mondial… Quoi, il va gagner tous les matchs de l’année ? Eh bien non, ça n’ar­ri­vera pas. Il offre au sport espa­gnol une série de succès qu’il était diffi­cile d’imaginer il y a vingt ou trente ans. On ne peut pas lui en demander plus que ce qu’il donne. Peu importe le succès ou la bonne passe que l’on traverse, tout le monde a le droit d’avoir un jour où l’on est frustré ou fatigué. C’est tout à fait normal. On peut tous avoir un jour où les choses ne se passent pas bien, parce qu’on est plus fatigué que d’habitude. C’est tout à fait respec­table et, du point de vue d’un autre sportif, encore plus compréhensible. »

Aplaudo hasta que me duelan las manos por esta defensa de Nadal a Alcaraz.



🗣️ “No vamos a preo­cu­parnos por dos derrotas. No tiene sentido. Viene de ganar el Open de Australia, tiene siete Grand Slams y es el número uno del mundo… ¿qué pasa, que va a ganar todos los partidos del… pic.twitter.com/pcE7a1uBD5 — José Morón (@jmgmoron) March 24, 2026

Une décla­ra­tion qui ne devrait pas laisser Alcaraz insensible.