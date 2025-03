Alors que Novak Djokovic n’est plus qu’à deux victoires d’un 100e titre en carrière suite à sa victoire en deux sets face à Sebastian Korda en quarts de finale du Masters 1000 de Miami ce jeudi, le Serbe a égale­ment fait parler de lui en utili­sant des gants congelés lors des chan­ge­ments de côtés afin de refroidir son corps (voir vidéo ci‐dessous).

Une tech­no­logie inven­tive, effi­cace mais pour­tant loin d’être nouvelle comme l’a expliqué Martina Navratilova après la rencontre au micro de Sky Sports.

Novak Djokovic using Cold gloves to recover faster during timeouts.



The Goat is way ahead of everyone in every­thing he does ❤️🐐 pic.twitter.com/gOrgdwKsey