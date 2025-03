Dans des propos tenus sur Sky Sports et rapportés par Tennis365, la légende Martina Navratilova s’est exprimée sur les images inquié­tantes de Grigor Dimitrov, au bord du malaise après sa victoire contre Francisco Cerundolo en quarts de finale du Masters 1000 d’Indian Wells.

« Il était à bout de souffle dès la fin du deuxième set. Quel effort incroyable de la part de Grigor. Il était au plus bas et n’a cessé de revenir. Cerundolo avait l’air beau­coup moins fatigué et j’au­rais misé sur lui pour gagner, mais Grigor l’a fait. Je n’ai jamais vu un joueur comme ça après un match gagné. Le fait qu’il ait été capable de gagner alors qu’il se sentait si fatigué est un effort émotionnel et physique incroyable. Au moins, il a eu un jour de repos pour récu­pérer, je l’es­père. Il ne jouera proba­ble­ment pas demain et se conten­tera de faire un peu de vélo. C’est incroyable qu’il ait pu jouer aussi bien alors qu’il se sentait si mal »