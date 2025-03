Dans une inter­view sur Tennis Channel, Nick a évoqué le tournoi de Miami. Pour lui, cet évène­ment « devait être le 5ème tournoi du Grand Chelem ».

Un avis qui risque d’être commenté car ce titre était donné plus souvent à Indian Wells un tournoi plus « vert » et qui se déroule dans des condi­tions plus opti­mi­sées que celui de Miami qui gravite autour d’un stade foot­ball américain.