Invité de l’émis­sion « Stephen Brunch » ce dimanche matin sur RMC Sports, Nicolas Escudé est revenu sur la lourde défaite d’Arthur Fils en demi‐finales du Masters 1000 de Miami face à Jiri Lehecka, après malgré tout un magni­fique parcours.

Si l’an­cien joueur fran­çais explique que ce revers a ramené tout le monde à la raison sur le niveau de l’ac­tuel 31e mondial, il a aussi et surtout tenu à insister sur les points posi­tifs. Et il y en a beaucoup.

🇫🇷🎾 Arthur Fils peut‐il s’af­firmer sur la terre battue ?



Nicolas Escudé, ancien joueur de tennis profes­sionnel : « Il y a énor­mé­ment de positif sur son tournoi à Miami. C’est un parcours rassu­rant, ça avance, ça avance petit à petit. » pic.twitter.com/85W0wrAnST — RMC Sport (@RMCsport) March 29, 2026

« On est forcé­ment déçu sur le résultat final et surtout sur le score de cette demi‐finales et, je pense, que cette défaite, et lui le premier, nous a remis les pieds sur terre, étant donné le tennis qu’il a été capable de prati­quer depuis le début du tournoi. Mais il y a énor­mé­ment de positif. Il ne faut quand même pas oublier d’où revient Arthur avec sa non‐saison l’année dernière. Et il est revenu intel­li­gem­ment sur ce début de saison. Il a fait l’im­passe sur l’Open d’Australie, il a mesuré les choses tout en faisant un énorme travail physique, il a perdu entre 6 et 7 kilos. Et il a été de suite compé­titif parce que quand on regarde les joueurs face auxquels il a pu perdre, c’est Auger‐Aliassime à Montpellier, Alcaraz à Doha et puis là, Lehecka à Miami, après un parcours excep­tionnel et rassu­rant, quoi qu’on en dise. »