Invité de l’émission « Stephen Brunch » ce dimanche matin sur RMC Sports, Nicolas Escudé est revenu sur la lourde défaite d’Arthur Fils en demi‐finales du Masters 1000 de Miami face à Jiri Lehecka, après malgré tout un magnifique parcours.
Si l’ancien joueur français explique que ce revers a ramené tout le monde à la raison sur le niveau de l’actuel 31e mondial, il a aussi et surtout tenu à insister sur les points positifs. Et il y en a beaucoup.
🇫🇷🎾 Arthur Fils peut‐il s’affirmer sur la terre battue ?— RMC Sport (@RMCsport) March 29, 2026
Nicolas Escudé, ancien joueur de tennis professionnel : « Il y a énormément de positif sur son tournoi à Miami. C’est un parcours rassurant, ça avance, ça avance petit à petit. » pic.twitter.com/85W0wrAnST
« On est forcément déçu sur le résultat final et surtout sur le score de cette demi‐finales et, je pense, que cette défaite, et lui le premier, nous a remis les pieds sur terre, étant donné le tennis qu’il a été capable de pratiquer depuis le début du tournoi. Mais il y a énormément de positif. Il ne faut quand même pas oublier d’où revient Arthur avec sa non‐saison l’année dernière. Et il est revenu intelligemment sur ce début de saison. Il a fait l’impasse sur l’Open d’Australie, il a mesuré les choses tout en faisant un énorme travail physique, il a perdu entre 6 et 7 kilos. Et il a été de suite compétitif parce que quand on regarde les joueurs face auxquels il a pu perdre, c’est Auger‐Aliassime à Montpellier, Alcaraz à Doha et puis là, Lehecka à Miami, après un parcours exceptionnel et rassurant, quoi qu’on en dise. »
Publié le dimanche 29 mars 2026 à 14:38