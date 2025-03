En battant Jaume Munar au bout du suspens, dans une ambiance de folie, Gaël Monfils est devenu à 38 ans le plus vieux joueur à se quali­fier en huitièmes de finale du Masters 1000 de Miami. Aux commen­taires du match sur Eurosport, Nicolas Mahut a exprimé son admi­ra­tion pour son compa­triote, encore impres­sion­nant face à un adver­saire en grande forme.

« Ce match était fou, et ce joueur est légen­daire. Gaël Monfils est immortel. C’est excep­tionnel. Il peut être fier de lui. Quel niveau, quel courage et quelle concen­tra­tion, même lorsque Munar a dû servir pour le match. On l’a senti concerné. Il n’a jamais baissé les bras. Munar est top 50 mais là il était vrai­ment dans les 30, ou dans les 20. Son niveau de jeu est très très haut. Il y avait beau­coup de respect et du sourire malgré la décep­tion pour Munar. Il sait qu’il a fait un grand match. Monfils va devoir récu­pérer main­te­nant pour enchaîner au prochain tour contre Sebastian Korda. »