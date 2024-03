Bluffant pour son retour en milieu de saison dernière après plus d’un an et demi sans jouer, mais à nouveau blessé au genou gauche, Kei Nishikori dispu­tait à Miami son premier match depuis huit mois et une défaite contre Taylor Fritz en quarts de finale à Atlanta, le 28 juillet dernier.

S’il a été battu en deux sets par le 40e mondial Sebastian Ofner (6−3, 6–4), le Japonais a délivré un message positif en confé­rence de presse.

« C’est un plaisir pour moi. Pour une raison que je ne peux pas expli­quer, je ne perds jamais cette moti­va­tion, elle est toujours présente. Et même si je n’ai pas d’ob­jectif précis pour le moment, je veux juste jouer beau­coup de matchs. Aujourd’hui (jeudi), j’ai presque pris du plaisir à jouer, mais ce n’était pas suffi­sant pour battre l’un des 50 meilleurs joueurs du monde. Je suis assez content de la façon dont j’ai joué, peut‐être que je n’ai pas joué à mon meilleur niveau, mais je suis toujours impa­tient de jouer quelques tour­nois de plus. »