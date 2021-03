Difficile vain­queur de Aljaz Bedene au deuxième tour du Masters 1000 de Miami (7–6(6), 5–7, 6–4), Kei Nishikori est revenu en confé­rence de presse d’après match sur les condi­tions de jeu en Floride. Et elles n’ont pas l’air de l’enchanter.

« Je dirais qu’ici, la surface du court est très lente et les balles sont lourdes, il est donc diffi­cile de frapper des coups gagnants. C’est égale­ment très venteux et humide, et il fait évidem­ment très chaud. Je pense que je n’ai pas joué depuis long­temps avec ce type de condi­tion. Ce n’est pas facile. »