Absent depuis le mois de juillet dernier et pas épargné par les bles­sures ces deux dernières années, Kei Nishikori s’ap­prête à faire son grand retour sur le circuit à l’oc­ca­sion du Masters 1000 de Miami ce jeudi où il doit affronter l’Autrichien Sebastian Ofner.

Le Japonais, qui ne veut rien lâcher, a expliqué qu’il rêvait d’af­fronter les nouvelles stars du circuit, lui qui a connu et combattu l’an­cienne géné­ra­tion, celle du Big 4.

« Je n’ai jamais perdu mon amour pour le tennis, j’ai une grande moti­va­tion pour jouer contre les meilleurs du monde, en parti­cu­lier les jeunes qui sont main­te­nant au sommet et contre lesquels je n’ai jamais joué. Mon senti­ment est que le tennis a beau­coup changé en très peu de temps et c’est grâce à ce que Carlos et Jannik font. Honnêtement, je n’ai jamais vu de jeunes joueurs aussi talen­tueux et aussi régu­liers. Ils ont une très bonne main, ils peuvent frapper la balle très fort et c’est amusant de les regarder jouer parce qu’ils sont puis­sants, mais ils proposent aussi des jeux très imagi­na­tifs. J’aimerais beau­coup jouer contre eux un jour. »