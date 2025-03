Dans un duel de jeunes talents, le Brésilien de 18 ans, Joao Fonseca, a battu l’Américain de 19 ans, Learner Tien, au premier tour du Masters 1000 de Miami : 6–7(1), 6–3, 6–4, en 2h25 de jeu.

Fonseca, déjà vain­queur cette année de deux titres en Challenger et du tournoi de Buenos Aires, suscite déjà énor­mé­ment d’at­tentes dans son pays. En Floride, il a encore pu compter sur le soutien de fans brési­liens très bruyants.

« Niveau déci­bels, Fonseca est déjà une légende. Ce gamin soulève les foules. Faut dire aussi que son jeu envoie des flammes. Et Tien s’est encore fait brûler, comme en finale de l’US Open juniors 2023 et celle du Masters Next Gen en novembre. Next, Ugo Humbert », a réagi le jour­na­liste Benoît Maylin sur X.

Fonseca et Humbert se sont déjà affrontés à l’oc­ca­sion du premier tour de la Coupe Davis 2025 entre la France et le Brésil le 1er février dernier. Le Français s’était imposé en deux sets (7−5, 6–3).