Pas toujours évident de trouver de la moti­va­tion lors­qu’on a tout gagné comme Novak Djokovic. Pourtant, le Serbe a encore un objectif ultime : remporter un 25e titre du Grand Chelem pour devenir le seul déten­teur du record, hommes et femmes confondus.

Pour cela, Nole a besoin de rythme et c’est exac­te­ment ce qu’il est venu cher­cher sur le Masters 1000 de Miami où il affron­tera Grigor Dimitrov ce vendredi en demi‐finales.

« Cette semaine, dans ce tournoi, je joue évidem­ment mon meilleur tennis depuis un moment. C’est bien, quand je vis des tour­nois comme ça, que je fais des perfor­mances comme ça, ça me motive et ça m’en­cou­rage à aller plus loin. J’ai l’im­pres­sion d’avoir en moi le type de tennis que je montre cette semaine. Tant que ce sera le cas, je pense que j’aurai toujours la moti­va­tion pour viser les plus grands titres et défier les meilleurs joueurs du monde. Je ne m’at­tends sans doute pas à être aussi régu­lier qu’il y a quelques années. Mais pour moi, l’idée est vrai­ment d’at­teindre mon meilleur niveau sur les Grands Chelems et, je l’es­père, sur les Masters 1000 que je joue. Pour me battre pour ces titres », a déclaré Djokovic en confé­rence de presse d’après match.