Opposé pour la 14e fois de sa carrière à Grigor Dimitrov (13−1), ce vendredi en demi‐finales du Masters 1000 de Miami (à partir de 20h), Novak Djokovic a forcé­ment été inter­rogé sur ce duel après sa victoire face à Korda.

Et visi­ble­ment, il n’a rien manqué du quart de finale épique entre son futur adver­saire et Francisco Cerundolo. Un combat telle­ment intense que le Bulgare a dû être escorté par le médecin du tournoi à sa sortie du court.

« J’ai regardé le match hier (mercredi). C’était incroyable comment ils se sont battus, pendant presque trois heures. Dimitrov méri­tait de gagner. Nous sommes amis, mais nous avons souvent joué et nous voudrons tous les deux gagner. Il est en grande forme et je devrai être prêt pour le match le plus dur jusqu’à présent. »