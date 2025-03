Lors de sa confé­rence de presse, Novak s’est exprimé assez fran­che­ment sur ses doutes et notam­ment sur son tennis qui n’est pas à son apogée.

« Disons simple­ment que je suis en quête du niveau de tennis que je souhaite. Je n’ai pas joué à mon meilleur niveau, loin de là, à Indian Wells et à Doha. Après mon abandon en demi‐finale en Australie, je n’ai pas réussi à trouver le niveau de tennis que je recher­chais. J’ai travaillé dur, j’ai tout donné à l’en­traî­ne­ment. Je sais que ça finira par arriver, et j’es­père que ce sera ici. J’ai très bien joué en Australie et je pensais avoir de bonnes chances de remporter le titre à Melbourne. C’est dommage que ça se soit terminé ainsi »