Lors de son passage en confé­rence de presse après sa quali­fi­ca­tion en finale du Masters 1000 de Miami, Novak Djokovic, qui ne savait pas encore qui il allait affronter entre Taylor Fritz et Jakub Mensik, ne semblait pas perturbé par l’iden­tité de son adver­saire ce dimanche à partir de 21h).

« Ce sera leur première finale à Miami. Pour moi, ce ne sera pas ma première. Mais j’ai hâte d’y être. Comme je l’ai dit dans ma réponse précé­dente, je voulais vrai­ment trouver le meilleur jeu possible dans ce tournoi, ce que j’ai fait, pour me mettre dans une excel­lente posi­tion pour remporter le titre. Contre les deux joueurs, je suis en positif dans les têtes‐à‐têtes, ce qui ne permet pas forcé­ment de gagner le match de dimanche, mais c’est bon de le savoir. Je vais me concen­trer sur mon jeu. Je sais ce que je dois faire tacti­que­ment contre ces deux joueurs. Mais mon objectif est d’être capable de jouer à un haut niveau comme je l’ai fait, en parti­cu­lier lors des deux derniers matches. »