Interrogé sur le désac­cord entre Holger Rune et l’ar­bitre après sa victoire contre le Danois au deuxième tour du Masters 1000 de Miami (4−6, 6–3, 7–6[5]), Reilly Opelka a révélé avoir reçu une amende de 80 000 dollars suite à une alter­ca­tion avec un arbitre à Indian Wells.

He also shared his thoughts on Holger Rune saying to the umpire that the lights turning on in the middle of the point hindered him during their match in Miami.



"I don't know. It was valid. If the lights bug him, they…