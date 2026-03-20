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Opelka sur sa franche amitié avec Sinner : « Je le connais depuis qu’il avait 16 ans, c’est un garçon adorable, il a toujours eu du temps à consa­crer à tout le monde »

Par
Jean Muller
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Il se passe toujours quelque chose sur le plateau de Tennis Channel. Interrogé sur le pour­quoi de son amitié avec Jannik Sinner, le géant améri­cain a expliqué avec beau­coup de simpli­cité pour­quoi il se sentait proche de l’Italien mais aussi fina­le­ment de Carlos Alcaraz.

« Je crois que tout le monde s’en­tend bien avec Jannik et Carlos aussi. Ce sont vrai­ment les gars les plus sympas qui soient, sincè­re­ment, ils sont super cool. Jannik a toujours été génial, il n’a pas changé d’un iota : je le connais depuis qu’il avait 16 ans, c’est un garçon adorable, il a toujours eu du temps à consa­crer à tout le monde, et tu sais, il est devenu le meilleur joueur de la planète et rien n’a changé, ce qui est vrai­ment cool »

Publié le vendredi 20 mars 2026 à 08:45

A propos de l’auteur

Jean Muller

Jean Muller est un passionné de tennis depuis sa tendre enfance. Il a appris son métier de jour­na­liste en tant que pigiste pour divers médias de presse écrite, presse régio­nale et presse natio­nale, sites internet de sports. Il a intégré la rédactio, de Welovetennis.fr et Welovetennis Magazine en 2020.

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