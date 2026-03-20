Il se passe toujours quelque chose sur le plateau de Tennis Channel. Interrogé sur le pourquoi de son amitié avec Jannik Sinner, le géant américain a expliqué avec beaucoup de simplicité pourquoi il se sentait proche de l’Italien mais aussi finalement de Carlos Alcaraz.
« Je crois que tout le monde s’entend bien avec Jannik et Carlos aussi. Ce sont vraiment les gars les plus sympas qui soient, sincèrement, ils sont super cool. Jannik a toujours été génial, il n’a pas changé d’un iota : je le connais depuis qu’il avait 16 ans, c’est un garçon adorable, il a toujours eu du temps à consacrer à tout le monde, et tu sais, il est devenu le meilleur joueur de la planète et rien n’a changé, ce qui est vraiment cool »
Publié le vendredi 20 mars 2026 à 08:45