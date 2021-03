La « ligne » directe entre l’Equipe et Benoit Paire fonc­tionne bien et cela permet au moins de conti­nuer à suivre la « série ».

Ce jour, chez nos confrères, on peut donc lire la réac­tion du Tricolore après sa défaite face à Musetti : « J’ai super‐bien joué contre un très bon joueur, je sens très bien la balle. C’est très positif, je suis très content de mon niveau de jeu, et content de ce que j’ai produit sur le court. Je vais m’ap­puyer sur ce match. J’étais très calme, avec une menta­lité très bonne. Je me suis accroché jusqu’à la fin » explique Benoit devenu la cari­ca­ture de lui‐même.

Au sujet des avis émis par certaines figures du milieu sur son compor­te­ment, là, Benoit est moins « drôle » : « Ça ne m’in­té­resse pas du tout. À part Toni Nadal parce que je le respecte et que je le connais. Mais les autres… Evert, elle peut faire ce qu’elle veut de sa vie. Je ne critique pas ce qu’elle a fait. C’était une autre époque, une autre vie. Il y a deux ans, je n’au­rais jamais rien dit sur le circuit. Moi je gère ma vie comme j’en ai envie. Je n’ai pas besoin d’elle ou d’un autre pour me dire quoi faire. Eux ont leur vie, moi j’ai la mienne. Je préfère ma vie à la leur. Je ne vois pas pour­quoi ils viennent parler de ma vie. Ça ne les regarde pas.»