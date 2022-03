Encore battu au 1er tour à Miami, Benoît Paire n’a gagné qu’un seul de ses neuf derniers matchs. Et c’était dans un Challenger à Phoenix contre le 312e mondial. Pourtant, son Open d’Australie (éliminé au 3e tour contre Stefanos Tsitsipas) était promet­teur. Pour inverser la tendance, le Français a décidé de reprendre un entraî­neur, après avoir déjà colla­boré avec l’Américain Dave Marshall pendant la tournée aux Etats‐Unis.

« Avec la réou­ver­ture des tour­nois, avec le public, je me sens bien et je sens que j’ai besoin d’avoir quel­qu’un avec moi, pour m’ac­com­pa­gner. Ça me met un cadre. Quand je suis tout seul, j’ai envie de bien faire, j’ai envie de m’en­traîner mais j’ai du mal à trouver la moti­va­tion. Je sens que j’en ai envie et besoin. Je ne veux pas qu’on me révo­lu­tionne mon jeu, qu’on me dise comment faire un coup droit ou un revers mais j’ai besoin de quelques aspects tech­niques. Par exemple, mon service est moyen en ce moment, lui va me le corriger en deux ou trois mots et ça fait du bien. Tout seul, on part dans des trucs trop compli­qués », a admis Benoît à L’Equipe.

Selon les infor­ma­tions du quoti­dien sportif, le 49e mondial a d’ors et déjà trouvé un accord avec un entraî­neur fran­çais dont l’iden­tité n’a pas encore été dévoilé.