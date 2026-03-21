Invité par les orga­ni­sa­teurs du Masters 1000 de Miami, le grand espoir du tennis fran­çais Moïse Kouame a été stoppé au deuxième tour.

Après sa première victoire sur le grand circuit, acquise dans la douleur face au qualifié améri­cain Zachary Svajda (96e mondial), le joueur de 17 ans s’est logi­que­ment incliné face à Jiri Lehecka (22e joueur mondial) : 6–2, 7–5, en 1h36 de jeu.

L’actuel 385e joueur mondial sait déjà ce qu’il doit améliorer pour atteindre ses très grands objectifs.

« C’était une expé­rience incroyable, je remercie IMG et le direc­teur du tournoi de m’avoir donné l’op­por­tu­nité de jouer ici, rete­nait Kouame à la fin du match. J’espère revenir l’année prochaine avec mon propre clas­se­ment. C’est sûr qu’il y a des choses à travailler, notam­ment dans le premier set, où on a vu que le service était assez défaillant. Mais voilà, on a tous des choses à travailler et le plus impor­tant, c’est de repartir au travail », a analysé Kouame dans des propos relayés par L’Equipe après sa défaite.