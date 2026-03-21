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Pas d’ex­ploit pour Moïse Kouame : « C’est sûr qu’il y a des choses à travailler, notam­ment dans le premier set, où on a vu que ce coup était assez défaillant »

Par
Baptiste Mulatier
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Invité par les orga­ni­sa­teurs du Masters 1000 de Miami, le grand espoir du tennis fran­çais Moïse Kouame a été stoppé au deuxième tour. 

Après sa première victoire sur le grand circuit, acquise dans la douleur face au qualifié améri­cain Zachary Svajda (96e mondial), le joueur de 17 ans s’est logi­que­ment incliné face à Jiri Lehecka (22e joueur mondial) : 6–2, 7–5, en 1h36 de jeu. 

L’actuel 385e joueur mondial sait déjà ce qu’il doit améliorer pour atteindre ses très grands objectifs. 

« C’était une expé­rience incroyable, je remercie IMG et le direc­teur du tournoi de m’avoir donné l’op­por­tu­nité de jouer ici, rete­nait Kouame à la fin du match. J’espère revenir l’année prochaine avec mon propre clas­se­ment. C’est sûr qu’il y a des choses à travailler, notam­ment dans le premier set, où on a vu que le service était assez défaillant. Mais voilà, on a tous des choses à travailler et le plus impor­tant, c’est de repartir au travail », a analysé Kouame dans des propos relayés par L’Equipe après sa défaite. 

Publié le samedi 21 mars 2026 à 08:49

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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