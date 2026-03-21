Invité par les organisateurs du Masters 1000 de Miami, le grand espoir du tennis français Moïse Kouame a été stoppé au deuxième tour.
Après sa première victoire sur le grand circuit, acquise dans la douleur face au qualifié américain Zachary Svajda (96e mondial), le joueur de 17 ans s’est logiquement incliné face à Jiri Lehecka (22e joueur mondial) : 6–2, 7–5, en 1h36 de jeu.
L’actuel 385e joueur mondial sait déjà ce qu’il doit améliorer pour atteindre ses très grands objectifs.
« C’était une expérience incroyable, je remercie IMG et le directeur du tournoi de m’avoir donné l’opportunité de jouer ici, retenait Kouame à la fin du match. J’espère revenir l’année prochaine avec mon propre classement. C’est sûr qu’il y a des choses à travailler, notamment dans le premier set, où on a vu que le service était assez défaillant. Mais voilà, on a tous des choses à travailler et le plus important, c’est de repartir au travail », a analysé Kouame dans des propos relayés par L’Equipe après sa défaite.
Publié le samedi 21 mars 2026 à 08:49