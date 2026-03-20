Titré à Dubaï et battu en finale à Indian Wells par Jannik Sinner, après avoir battu Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev a retrouvé un niveau de jeu impressionnant.

Après l’an­cienne numéro 1 mondiale Kim Clijsters, c’est au tour de l’en­traî­neur fran­çais Patrick Mouratoglou d’en profiter pour donner son avis sur la tech­nique atypique du vain­queur de l’US Open 2021.

« C’est étrange de voir Medvedev à un tel niveau, si on ne le connaît pas, en raison de son style de jeu, de sa tech­nique, et bien sûr, sa tech­nique est vrai­ment unique. Je ne conseille­rais cela à personne, et je pense que si j’essayais de jouer comme lui, je ne parvien­drais pas à mettre une balle dedans. Ce qui est impor­tant avec cette tech­nique, c’est de raisonner ainsi. Premièrement, est‐ce que je peux accé­lérer la balle ? C’est très impor­tant. Si j’ai besoin d’accélérer la balle, est‐ce que j’en suis capable ? Dans quelle mesure puis‐je le faire ? Et deuxiè­me­ment, dans chaque situa­tion où je me trouve, ma tech­nique me permet‐elle d’apporter une réponse ? Si tu la réponse est oui, il n’y a pas de problème avec ta tech­nique. Qu’elle semble bonne ou pas aux yeux des spécia­listes n’a pas d’importance. »