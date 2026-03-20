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Patrick Mouratoglou sur Daniil Medvedev : « Je ne conseille­rais à personne sa technique »

Par
Baptiste Mulatier
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Tennis - Rolex Monte Carlo 2024 - Atp -

Titré à Dubaï et battu en finale à Indian Wells par Jannik Sinner, après avoir battu Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev a retrouvé un niveau de jeu impressionnant. 

Après l’an­cienne numéro 1 mondiale Kim Clijsters, c’est au tour de l’en­traî­neur fran­çais Patrick Mouratoglou d’en profiter pour donner son avis sur la tech­nique atypique du vain­queur de l’US Open 2021. 

« C’est étrange de voir Medvedev à un tel niveau, si on ne le connaît pas, en raison de son style de jeu, de sa tech­nique, et bien sûr, sa tech­nique est vrai­ment unique. Je ne conseille­rais cela à personne, et je pense que si j’essayais de jouer comme lui, je ne parvien­drais pas à mettre une balle dedans. Ce qui est impor­tant avec cette tech­nique, c’est de raisonner ainsi. Premièrement, est‐ce que je peux accé­lérer la balle ? C’est très impor­tant. Si j’ai besoin d’accélérer la balle, est‐ce que j’en suis capable ? Dans quelle mesure puis‐je le faire ? Et deuxiè­me­ment, dans chaque situa­tion où je me trouve, ma tech­nique me permet‐elle d’apporter une réponse ? Si tu la réponse est oui, il n’y a pas de problème avec ta tech­nique. Qu’elle semble bonne ou pas aux yeux des spécia­listes n’a pas d’importance. »

Publié le vendredi 20 mars 2026 à 12:29

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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