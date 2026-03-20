Titré à Dubaï et battu en finale à Indian Wells par Jannik Sinner, après avoir battu Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev a retrouvé un niveau de jeu impressionnant.
Après l’ancienne numéro 1 mondiale Kim Clijsters, c’est au tour de l’entraîneur français Patrick Mouratoglou d’en profiter pour donner son avis sur la technique atypique du vainqueur de l’US Open 2021.
« C’est étrange de voir Medvedev à un tel niveau, si on ne le connaît pas, en raison de son style de jeu, de sa technique, et bien sûr, sa technique est vraiment unique. Je ne conseillerais cela à personne, et je pense que si j’essayais de jouer comme lui, je ne parviendrais pas à mettre une balle dedans. Ce qui est important avec cette technique, c’est de raisonner ainsi. Premièrement, est‐ce que je peux accélérer la balle ? C’est très important. Si j’ai besoin d’accélérer la balle, est‐ce que j’en suis capable ? Dans quelle mesure puis‐je le faire ? Et deuxièmement, dans chaque situation où je me trouve, ma technique me permet‐elle d’apporter une réponse ? Si tu la réponse est oui, il n’y a pas de problème avec ta technique. Qu’elle semble bonne ou pas aux yeux des spécialistes n’a pas d’importance. »
Publié le vendredi 20 mars 2026 à 12:29